На Закарпатье расцвела самая длинная аллея сакур (ФОТО)

|Длина цветущей аллеи сакур в Мукачево – 1371 метра
Самая длинная аллея сакур в Закарпатье, которая находится на улице Ужгородской в Мукачево уже цветет.
Длина цветущей аллеи – 1371 м. Ее высажено в 2013 году. Тогда было высажено 205 деревьев. В последующие годы сакуры продолжали высаживать и сейчас их уже 252.
В целом длина улиц с сакурами в городе над Латорицей более 4 километров. И с каждым годом сакур становится больше. Этой весной ими засадили еще одну улицу – академика Павлова, - сообщает первый заместитель Мукачевского городского головы Ростислав Федив.
В городе также создали карту сакур, чтобы землякам и гостям Закарпатья было легче найти цветущие японские вишни, - сообщает Мукачевский горсовет.
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