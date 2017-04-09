В Украине собираются ввести налог на выгребные ямы в домах

13.04.2017 (18:22)

Ренегаты и дегенераты продолжают уничтожать Украину и украинцев!

Сколько же людей занято абсолютно бессмысленным занятием – искать и находить, что же еще обложить налогом, что еще отнять у простого народа. Пришло сообщение о новом, невероятном налоге – на выгребные ямы!

В проекте Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налогообложения хозяйственных (приусадебных) зданий и сооружений) № 2513 содержаться такие перлы:

«В законопроекте путем внесения изменений в Налоговый кодекс Украины, предлагается: включить в перечень объектов нежилой недвижимости хозяйственные постройки (колодцы, выгребные ямы, заборы, ворота, калитки, замощение и т.д.)»

Что еще можно сказать? Давайте, обложим налогом окна, входные двери в квартирах, количество замков на этих дверях и посчитаем, сколько стульев в семьях, чтобы лишний стул не создавал видимость богатства людей.

Ренегаты и дегенераты продолжают уничтожать Украину и украинцев!

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