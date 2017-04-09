Погода в Закарпатье и Ужгороде в пятницу, 14 апреля 2017 г.

14.04.2017 (07:11)

Облачная погода продержится в Ужгороде весь день. Без существенных осадков

В Закарпатской области переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью в горах местами с мокрым снегом. Ночью и утром в горах местами на поверхности почвы и в воздухе заморозки 0-3 °. Ветер юго-западный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 0-5 °, днем 8-13 ° тепла, в горах местами ночью 0-3 ° мороза, днем 1-6 ° тепла.

В Ужгороде облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 1-3 °, днем 11-13 ° тепла.

Восход 06:39 Закат 20:22

Температура за последние 130 лет 14 апреля:

МАКС: 24.2° (1967)

МИН: -6.9° (1996)

Народный прогноз погоды: 14 апреля отмечается день памяти Марии Египетской.

В народе святую называли Марья Зажги Снега, Марья - заиграй овражки, Марья - пустые щи. Чтобы узнать о предстоящем лете, наблюдали за ночным небом: если ночь ясная и течёт тёплая вода, то лето будет тёплое и сухое. В это время распускается сирень, выползают лесные муравьи.