Страстная пятница 2017 года приходится на 14 апреля

14.04.2017 (07:18)

Страстная пятница – день скорби

Страстная пятница, которая в 2017 году выпадает на 14 апреля, - самый особенный день последней недели перед Пасхой. В пятницу распяли Иисуса Христа, и в память о его страданиях христиане соблюдают в этот день очень строгий пост.

Этот день посвящен памяти о распятии и смерти Христа на Голгофе; снятию его тела с креста и погребении. Чтобы подчеркнуть важность и трагичность этих событий, а также значение жертвы Христа, церковь не проводит в этот день литургию. Но во время вечерней службы читают особый канон "О распятии Господа" и выносят плащаницу – большой платок с изображением Иисуса, лежащего в гробу, в полный рост. Плащаницу устанавливают в центре храма, на возвышении, украшенном цветами и умащенном благовониями в знак скорби о смерти Христа.

Страстная пятница – что нельзя делать

Помимо строгого ограничения в пище, верующий должен максимально отрешиться от других мирских забот.

Запрещается выполнять сельскохозяйственные работы, ведь ни в коем случае нельзя вбивать железные предметы в землю – видимо, по аналогии с прибиванием гвоздями к кресту.

Также и по дому работать нельзя. Потому очень важно закончить уборку и стирку в Чистый четверг. Готовить тоже нежелательно. Нельзя прикасаться к острым металлическим предметам и в доме: не занимайтесь шитьём и вышивкой, ничего не режьте – хлеб можно только разламывать.

Кстати, о хлебе. Часто спрашивают, можно ли печь куличи в Страстную пятницу, ведь вроде бы это и работа по дому, и праздничные приготовления, которые было желательно закончить в четверг. Ответ не столь однозначный, ведь в разных приходах священник может истолковывать духовные тексты по-своему, и рекомендовать разное. Но во многих регионах Украины всё же считается, что это как раз важное исключение. Более того, существует поверье, что испечённый в Страстную пятницу хлеб особо полезен и будет не портиться очень долго. Перед такой работой необходимо произнести молитву «Отче наш» и попросить Господа о благословении.

Нельзя посещать увеселительные мероприятия. Страстная пятница – день скорби.

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