В Закарпатском окружном административном суде избраны председатель и заместитель

14.04.2017 (08:19)

Закарпатский окружной административный суд

11 апреля 2017 года собранием судей Закарпатского окружного административного суда путем тайного голосования большинством голосов от общего количества судей, работающих в суде, председателем Закарпатского окружного административного суда переизбран Шешеню Алексея Николаевича.

Также собранием судей Закарпатского окружного административного суда путем тайного голосования большинством голосов от общего количества судей, работающих в суде, заместителем председателя Закарпатского окружного административного суда переизбран Рейти Сергей Иванович.

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