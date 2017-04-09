В Закарпатском окружном административном суде избраны председатель и заместитель

|Закарпатский окружной административный суд
11 апреля 2017 года собранием судей Закарпатского окружного административного суда путем тайного голосования большинством голосов от общего количества судей, работающих в суде, председателем Закарпатского окружного административного суда переизбран Шешеню Алексея Николаевича.
Также собранием судей Закарпатского окружного административного суда путем тайного голосования большинством голосов от общего количества судей, работающих в суде, заместителем председателя Закарпатского окружного административного суда переизбран Рейти Сергей Иванович.
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