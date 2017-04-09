Богдан Андриив накануне Пасхи проведал детей-сирот в Ужгороде (ФОТО)

14.04.2017 (08:38)

Мэр Ужгорода поздравил с Пасхой воспитанников семейного дома "Новая семья"

С наступающей Пасхой воспитанников семейного дома благотворительного фонда «Новая семья» в Ужгороде поздравил городской председатель Богдан Андриив.

Вчера Богдан Евстафьевич раздал всем детям пасочки, расспросил, помнят ли, что означает этот праздник, послушал стишок, который рассказала девочка, пообщался с детьми и директором семейного дома Валентиной Червоноокой.

"Желаю вам всем здоровья, успехов в учебе. От усилий, которые приложите сейчас для изучения различных предметов, заинтересованности ими, зависит ваш будущий успех в жизни. А все занятия спортом, хореографией, как сейчас, искусством – расширят возможности каждого из вас, поэтому используйте время с пользой. Со светлым праздником Пасхи, пусть всегда будет мир в нашем государстве, а у каждого из вас все складывается только наилучшим образом", – пожелал городской голова Ужгорода Богдан Андриив.

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