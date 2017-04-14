Прокуратура Закарпатья открыла дело по факту непредставления чиновником е-декларации

14.04.2017 (12:04)

Прокуратура продолжает выявлять в Закарпатье чиновников не подавших е-декларации

Тячевской местной прокуратурой начато уголовное производство по факту умышленного непредставления декларации лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ст. 366-1 УК Украины).

Как сообщил исполняющий обязанности руководителя Тячевской местной прокуратуры Виктор Кузан, установлено, что уже бывший работник одного из предприятий Раховского района, являясь субъектом декларирования в соответствии со ст. 45 Закона Украины «О предотвращении коррупции», прекратив деятельность, связанную с выполнением функций государства, со времени прекращения такой деятельности и по настоящее время, вопреки требованиям закона, не подал электронную декларацию установленной формы.

Санкция статьи 366-1 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч пятисот до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

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