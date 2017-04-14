В Ужгороде активисты пикетировали консульство Венгрии (ВИДЕО)
14.04.2017 (13:34)
Активисты пикетировали в Ужгороде Венгерское консульство
В четверг, 13 апреля, к Генеральному консульству Венгрии в Ужгороде пришли представители организации "Украина соборная".
Девять митингующих стремились пообщаться с венгерскими дипломатами.
По мнению представителей организации, внешняя политика страны-соседки формируется под влиянием России. Конечно, линия политического фронта пролегла через Закарпатскую область, ведь именно здесь, в самом западном, приграничном регионе, восточный агрессор пытается рассорить украинцев и венгров.
Дождаться реакции венгерских дипломатов митингующие так и не смогли. Они оставили напротив консульства принесенные плакаты.
Комментарии
Рейтинг: -1
http://x-bases.ru/promo/x-bases.ru.jpg
Сегодня вашему вниманию хочу предложить уникальный интернет-магазин с товарами для продвиженцев всех категорий, будь то белые или чёрные способы внутренней и внешней оптимизации. В магазине x-bases.ru предоставлен огромный набор товаров необходимых для успешной работы вебмастера. О всех обновления вы можете узнать из этого топика.