В Ужгороде активисты пикетировали консульство Венгрии (ВИДЕО)

14.04.2017 (13:34)

Активисты пикетировали в Ужгороде Венгерское консульство

Рейтинг: -3

В четверг, 13 апреля, к Генеральному консульству Венгрии в Ужгороде пришли представители организации "Украина соборная".Девять митингующих стремились пообщаться с венгерскими дипломатами.По мнению представителей организации, внешняя политика страны-соседки формируется под влиянием России. Конечно, линия политического фронта пролегла через Закарпатскую область, ведь именно здесь, в самом западном, приграничном регионе, восточный агрессор пытается рассорить украинцев и венгров.Дождаться реакции венгерских дипломатов митингующие так и не смогли. Они оставили напротив консульства принесенные плакаты.