Погода в Закарпатье и Ужгороде в субботу, 15 апреля

15.04.2017 (06:42)

В Ужгороде переменная облачность, без осадков

В Закарпатской области переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью и утром в предгорных и горных районах заморозки на повехни почвы 0-5 °, в воздухе 0-3 ° мороза, местами туман. Ветер переменных направлений 3-8 м / с. Температура воздуха ночью 0-4 ° тепла, в горах 0-3 ° мороза, днем 11-16 °, в горах местами 2-7 ° тепла.

Утреннее прояснение не делает в Ужгороде большой погоды на фоне облачного в целом дня. Без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 м / с. Температура воздуха ночью 2-4 °, днем 14-16 ° тепла.

Восход 06:37 Закат 20:24

Температура за последние 130 лет 15 апреля:

МАКС: 25.0° (1961)

МИН: -4.2° (2001)

Народный прогноз погоды: 15 апреля почитается память преподобного Тита чудотворца и мученика Поликарпа. В народе Тита называли Ледоломом, поскольку в это время вскрываются реки. К середине апреля выходили зимние запасы. В народе говорили: «Ничего нет, ни крохи, ни зерна, ни капли»; «Поликарпов день - начало бесхлебицы». Наши предки считали: если в этот день вешние воды текут медленно, лед тонет, значит будет тяжело народу в этом году.