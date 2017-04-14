Скандал вокруг киевского музыканта Ивана Дорна продолжается

15.04.2017 (08:28)

Иван Дорн выпустил новый альбом только для России

Пока в Украине продолжается скандал вокруг пророссийских взглядов киевского поп-певца Ивана Дорна, сам музыкант выпускает в продажу новый альбом. Правда, только в РФ.

Так, с сегодняшнего дня, 14 апреля, пластинку OTD можно купить в российском отделении онлайн-супермаркета iTunes App Store. В украинской версии интернет-магазина новинка пока недоступна. Соотечественникам музыканта предлагается перейти в App Store восточного соседа и приобрести альбом там.

Напомним, что несколько дней назад Дорн, который раньше неоднократно демонстрировал патриотическую позицию, назвал в интервью российскому журналисту РФ старшим братом Украины, а войну на Донбассе - ссорой между братьями. Он также заявил, что пожертвовал деньги воинам АТО по ошибке.

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Иван Дорн назвал украинцев младшими братьями русских (ВИДЕО)



