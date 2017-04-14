Что можно и нельзя делать в Великую субботу

15.04.2017 (10:22)

Страстная суббота в 2017 году приходится на 15 апреля

Страстная суббота в 2017 году приходится на 15 апреля. В этот день пекут паски и красят яйца, то есть надо позаботиться обо всех пасхальных блюдах. Во время приготовления пасхальных угощений хозяйка должна быть на кухне одна, иначе блюда не удадутся и будут невкусными.

В этот день готовили пасхальную корзину к освящению в церкви. Известна традиция бодрствовать всю ночь накануне Пасхи - чтобы не "проспать" весь будущий год.

Вечером в приходских храмах совершается утренняя Великой субботы с погребением плащаницы - длинная и светлая служба вокруг богато украшенной цветами плащаницы. Этот день именуется еще и Тихой субботой: Христос уже воскрес, но люди пока не знают об этом. На литургии Великой субботы духовенство переодевается из черных риз в белые. Начинается Пасхальная утреня - первая служба Светлого Христова Воскресения. После литургии в этот день происходит первое освящение пасок. Принято освящать пищу не только для себя, но и оставлять часть в храме - духовенству, алтарным, певчим - и жертвовать бедным.

В Великую субботу нельзя справлять свадьбы, дни рождения, различные юбилеи и любые другие нецерковные праздники. Запрещено также ловить рыбу и охотиться.

Что нельзя делать в Великую субботу:

* Нельзя разговляться с трех часов ночи субботы и до утра воскресенья;

* Нельзя кушать приготовленную с помощью термической обработки пищу;

* Нельзя употреблять спиртные напитки (тем, кто в Великую пятницу соблюдал строгий пост и был только на хлебе и воде, можно выпить немного красного вина для поддержания сил);

* Нельзя танцевать и петь;

* Необходимо воздержаться от интимной близости с супругом;

* Нельзя заниматься рыбалкой или охотиться;

* Также запрещено делать дома уборку, гладить и стирать вещи;

* Нельзя мыться;

* Запрещаются работы по саду и огороду;

* Есть также запрет на занятия рукоделием;

* Стоит воздержаться от строительных работ и других физических работ.

Со Страстной субботой связано множество народных примет и поверий. По погоде в этот день судили о будущем лете: если в Страстную субботу тепло и ясно, то и лето будет благодатным, если же в субботу холодно, то летом не стоит ждать хорошего урожая.

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График освящения пасок и Пасхальных богослужений в Ужгороде



