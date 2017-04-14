В Польше украинские гастарбайтеры работают в нечеловеческих условиях

15.04.2017 (11:22)

Украинцы в Польше вынуждены работать в нечеловеческих условиях

Один из ведущих польских каналов, tvn24 обнародовал скандальное расследование о том, как наши гастарбайтеры согласны работать нелегально, становятся легкой добычей для мошенников.

Одной из них стала Оксана, которая согласилась рассказать свою историю. Она должна была работать в пищевой отрасли, ей обещали заплатить тысячу долларов. Но место, куда попала Оксана, можно без сомнений назвать «лагерем труда». «Мне оставили только одежду, а остальные вещи забрали», - вспоминает героиня. Как она утверждает, отобрали даже телефон, чтобы не было контакта с миром. А потом работодатели еще и сказали, что «если она будет себя хорошо вести, то, возможно, получит какую-то зарплату».

Еще одним потрясением для Оксаны были люди, которые возвращаются с работы. «Они выглядели так, как в Украине, выглядят те, что возвращаются с войны. «В их глазах был страх, они выглядели как зомби», - говорит она. По словам женщины, к сотрудникам относились как к животным, а есть им давали только то, что уже испортилось.

Благодаря счастливому стечению обстоятельств Оксане удалось убежать. Однако, несмотря на то, что она пошла в полицию, так и не удалось найти места, где она была в плену. Поэтому судьба около 50 женщин, которые там остались, до сих пор неизвестна. После бегства Оксана получила еще сообщения от мужчины, который нашел ей эту работу. Он угрожал, что если она пойдет в полицию, «каждого ее ребенка он разрежет на куски».

Гражданам Украины, чтобы приехать на работу в Польшу, необходимо сначала инвестировать средства, и немало - от одной до двух тысяч долларов. Это плата за визу, разрешение на выезд, билеты, чтобы доехать до места работы и посредника, который найдет самую работу. Наиболее ценным является, прежде всего, оплата самого посредника, которая может достигать даже 90% от всей суммы. Чтобы получить визу, украинцы должны сначала получить от польского работодателя заявление о намерении устроить их на работу. Однако из официальных данных следует, что в восьми случаях из десяти украинцы не попадают на предприятия, которые предоставили им это заявление. Документы покупаются через посредников от польских предпринимателей.

Прокуратура и пограничники уже несколько месяцев ведут дело по факту торговли людьми, в котором фигурирует имя одного из работодателей. В суде одна из сотрудниц, которая была вынуждена работать на него, рассказывает, что когда она поранила руку, руководитель отвез ее в больницу и оставил без денег.

Украинцев не только обманывают относительно места и условий работы. Они постоянно терпят дополнительных затрат, часто непомерно высоких: за квартиру, за транспорт. Угрожают им и штрафы со стороны посредников. Возмущенные работники не знают, к кому могут обратиться за помощью, а также зависят от срока действия их визы. Когда она заканчивается, надо возвращаться домой, независимо от того, получены деньги или нет.

-

В Польше возродили панщину для украинцев



