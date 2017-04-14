Кто из министров скоро потеряет кресло в Кабмине?

15.04.2017 (11:34)

В Кабмине грядут перемены

Несмотря на то, что премьер-министру Владимиру Гройсману, судя по всему, удастся сохранить свое кресло и продлить иммунитет правительству еще на год, шаткими остаются другие кресла в нынешнем Кабинете министров.

Журналисты разбирались, какие министры могут потерять свои посты уже в ближайшие месяцы и чем займутся политики в период политического затишья.

Гройсман в безопасности

Когда год назад Гройсман после долгих закадровых переговоров таки сменил Арсения Яценюка на посту главы правительства, ему в наследство достался весьма разношерстный Кабмин, который фактически на двоих поделили между собой две фракции так называемой коалиции – Блок Петра Порошенко и Народный фронт. Дележ портфелей между президентом Порошенко и экс-премьером Яценюком было основным условием номинального сохранения коалиции, чьего развала так опасаются две крупнейшие фракции в парламенте.

Так, в правительстве остались министр внутренних дел Арсен Аваков и министр юстиции Павел Петренко (к тому же, друг Яценюка). Кроме того, по квоте Народного фронта в Кабмин попал министр экологии Остап Семерак и министр инфраструктуры Владимир Омелян, с которым у Гройсмана сразу не заладилась работа. К квоте НФ стоит отнести и Лилию Гриневич, которая заняла пост министра образования, и бывшего члена команда Тимошенко Игоря Жданова, который сохранил за собой кресло министра молодежи и спорта.

Остались на своих постах министр иностранных дел Павел Климкин, министр обороны Степан Полторак и министр информполитики Юрий Стець, чье назначения лично лоббировал президент. По квоте БПП заняли посты в правительстве первый вице-премьер-министр экономического развития Степан Кубив, вице-премьер-министр по евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, вице-премьер по социальным вопросам Павел Розенко, который в прошлом правительстве занимал пост министра социальной политики, вице-премьер, министр регионального развития Геннадий Зубко, министр финансов Александр Данилюк, министр аграрной промышленности "ударовец" Тарас Кутовой, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, которого, по неофициальной информации, на эту должность продвигал соратник президента Игорь Кононенко, министр культуры Евгений Нищук и министр по вопросам оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Вадим Черныш.

Не устранился от назначений и сам Гройсман. Как уже ранее писал "Апостроф", придя на свой пост, он поспешил назначить в правительство своих людей. В частности, министром кабинета министров стал Александр Саенко, министром социальной политики – Андрей Рева. Еще одна креатура премьера – это вице-премьер Владимир Кистион.

И если со "своими" министрами, прогнозировано, работа у премьера пошла слаженно, то со ставленниками других фракций работа не задалась. Так, можно вспомнить, как Гройсман в разговоре с вице-премьером Геннадием Зубко перешел на ненормативную лексику. Такое публичное проявление эмоций стало лишь отображением внутренних неурядиц между чиновниками.

Не заладились отношения у главы правительства и с министром инфраструктуры Омеляном, ставленником команды Яценюка, у которого из подчинения Гройсман забрал Укрзализницю. А в конфликтах Омеляна с главой УЗ Войцехом Балчуном премьер регулярно становится на сторону поляка. Впрочем, Омелян и сам угрожал уйти в отставку, когда был недоволен назначением в министерство "ручного" госсекретаря, но так и не исполнил свое обещание. А учитывая, что на кресло министра инфраструктуры, по неофициальной информации, положила глаз Радикальная партия, чья поддержка будет так важна коалиции при голосовании за отчет правительства Гройсмана, можно прогнозировать, что Омелян может в скором времени освободить свое место.

Хотя в самой Радикальной партии не признают свои притязания на какие-либо посты в правительстве, пусть и не скрывают недовольство действующими министрами. "Чтобы что-то говорить о правительстве Гройсмана, надо посмотреть отчет. Но я считаю, что изменения таки нужны. Если честно, у нас к каждому из министров есть вопросы. Но будет формироваться новое правительство, не будет — это надо спросить у коалиции, а мы оппозиционная фракция", - рассказал "Апострофу" глава комитета по вопросам финансовой политики, нардеп-"радикал" Сергей Рыбалка.

Нерешенной ситуация остается и с и.о. министра здравоохранения Уляной Супрун, которая, по неофициальной информации, собирается в отставку в ближайшие месяцы. Хотя сам Гройсман недавно заявил, что выступает за ее назначение министром.

Что касается самого Владимира Гройсмана, то ему не прочат уход уже ни в экспертных, ни в политических кругах. Как ранее писал "Апостроф", для сохранения собственного (а не правительственного) иммунитета премьеру следовало провести самостоятельную работу, личные встречи с депутатами и влиятельными политическими функционерами. И судя по тому, какое количество комплиментов звучало в адрес Гройсмана со стороны практически всех фракций во время отчета на заседании комитета ВР по экономической политике, где главенствует хороший друг Яценюка нардеп Андрей Иванчук, в его судьбе проблем не ожидается.

Не скупятся на комплименты даже "радикалы", которые еще недавно выражали недовольство Гройсманом. По словам Рыбалки, Гройсман, в отличие от других премьер-министров, "находит время на то, что общаться с фракциями, в том числе и с фракцией Радикальной партии".

Так что следует предположить, что свое политическое будущее он обеспечил еще на год. Чего не скажешь о других министрах.

Грядут перемены

По мнению политэксперта Руслана Бортника, высока вероятность, что часть членов правительства потеряет свои места уже в период с мая по июль этого года.

"Действительно, есть проблемы у Омеляна, который борется с руководителем УЗ, с одной стороны, и с другой стороны, имеет очень сложные и конфликтные отношения с премьер-министром. Есть сложности и у министра аграрной политики Кутового. Есть проблемы у министра культуры, министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, его достаточно серьезно критикуют. Есть вероятность того, что может уйти в отставку и министр информационной политики Юрий Стець, по личным причинам. По большому счету, думаю, до половины состава нынешнего правительства находится в той или иной мере в подвешенном состоянии", - считает Бортник.

По его словам, вслед за пятью увольнениями руководителей ведомств, которые уже состоялись или были анонсированы (главы ГФС Романа Насирова, главы Фонда госимущества Игоря Билоуса, главы Антимонопольного комитета Юрия Терентьева, главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка и главы Нацбанка Валерии Гонтаревой), следует ждать и отставок министров – вынужденных и добровольных. "И мы до конца сессии парламента, до середины июля увидим еще и пустые министерские кресла", - отметил политолог.

По его мнению, это происходит потому, что власть пытается очистится от наиболее одиозных личностей перед возможными выборами. "Сегодня происходит двузначная тенденция: с одной стороны, власть кристаллизируется и очищается от тех фигур, которые были интегрированы во власть бывшими партнерами по коалиции или финансово-политическими группами, которые сегодня отошли или вошли в конфликт с властью (то есть это люди, которые пришли в первое-второе правительство Яценюка). И вторая составляющая: у меня складывается впечатление, что власть находится на предподготовительном этапе к выборам и убирает очень много токсичных активов, это касается, прежде всего, Вовка и Гонтаревой, именно поэтому сегодня звучит очень много такого рода инициатив, которые нацелены на возвращение электората – повышение минимальной зарплаты, повышение пенсий, отмена абонплаты за газ", - отметил эксперт.

Хотя официально представители власти никак не комментируют возможные перестановки в правительстве (по словам замглавы фракции БПП Алексея Гончаренко, работа членов Кабмина удовлетворительная и никаких рокировок не намечается), неофициально признают, что часть кресел может быть освобождена, но фамилий не называют. Можно предположить, что представители власти еще и сами не определились с грядущими перестановками, а предстоящий месяц политического затишья в стране, пока Верховная Рада больше месяца будет на каникулах, будет использован для проведения необходимых переговоров. По словам политолога Андрея Золотарева, политики за это время будут искать новый баланс для сохранения своих сил.

"Сейчас будут идти большие торги. Так как праздник политического договорняка никуда не ушел из украинской политики, все решается кулуарно – в уютных ресторанах, загородных клубах, в комитетах Рады. Стороны договариваются о том, чтобы сохранить политический баланс и нынешнюю картельную партию власти; и очевидно, что при поиске этого баланса будут достаточно серьезные кадровые перестановки в Кабмине. Пока из двух вариантов: новое правительство или изменение в нем. Очевидно, все склоняются ко второму варианту. Плюс, в понедельник (10 апреля, - "Апостроф") должны были рассматривать иск Шокина, но он оттянул время, не явился. Очевидно, он ждет. Соответственно, многоходовка по переформатированию нынешней власти не закончена. Политические квоты несколько перетасуют: уменьшится у Народного Фронта, прибавится у команды президента, может, перепадет что-то радикалам, им отстегнут от барских щедрот. Но очевидно, что в праздничный и постпраздничный период мы увидим, на какой формат все выйдет", - заключил Золотарев.

Юлия Забелина

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