Полиция Словакии опубликовала как нелегалы из Закарпатья пересекают границу (ВИДЕО)

15.04.2017 (15:44)

Нелегальное перемещение лиц через украинско-словацкую границу из Закарпатья

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Полиция Словакии опубликовала кадры на которых зафиксировано нелегальное перемещение лиц через украинско-словацкую границу из Закарпатья."Мигранты на границах: пограничная и иммиграционная полиция подготовила подборку кадров с украинско-словацкой границы, на которых запечатлены безуспешные попытки незаконных мигрантов. Наша система очень чувствительна", - подписали видео в полиции.