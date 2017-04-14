Полиция Словакии опубликовала как нелегалы из Закарпатья пересекают границу (ВИДЕО)

|Нелегальное перемещение лиц через украинско-словацкую границу из Закарпатья
Полиция Словакии опубликовала кадры на которых зафиксировано нелегальное перемещение лиц через украинско-словацкую границу из Закарпатья.
"Мигранты на границах: пограничная и иммиграционная полиция подготовила подборку кадров с украинско-словацкой границы, на которых запечатлены безуспешные попытки незаконных мигрантов. Наша система очень чувствительна", - подписали видео в полиции.
На Закарпатье пограничники задержали 4-х нелегалов и переправщика