Погода в Закарпатье и Ужгороде в воскресенье, 16 апреля 2017 г.

16.04.2017 (07:23)

В Ужгороде облачная с прояснениями погода, временами слабый дождь

В Закарпатской области переменная облачность, временами дождь, в горах местами с мокрым снегом, днем местами сильные осадки. Ночью и утром в горных районах местами туман. Ветер северо-западный 7-12 м / с, днем в горах местами 15-20 м / с. Температура воздуха ночью 3-8 °, на высокогорье 0-2 ° тепла, днем 9-14 °, в горах местами 2-7 ° тепла.

Вечером в Ужгороде погода прояснится, но до этого момента небо будет покрыто облаками. Утром - мелкий дождь, но он должен закончиться еще в первой половине дня. Больше осадков не ожидается. Ветер северо-западный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 6-8 °, днем 12-14 ° тепла.

Восход 06:35 Закат 20:25

Температура за последние 130 лет 16 апреля:

МАКС: 25.5° (1952)

МИН: -1.7° (1969)

Народный прогноз погоды : Светлое Христово Воскресение.

В это время наши предки продолжали следить за льдом: если он на озерах потонет - год будет тяжелым. Садоводы уже начинали сажать груши, сливы, смородину, обрезать деревья и кустарники.