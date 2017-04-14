ПАСХА - СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ!

16.04.2017 (09:34)

Воскресение Христово - это основа и венец нашей веры!

Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха, - главное событие года для христиан и самый большой праздник. Слово "Пасха" пришло к нам из греческого языка и означает "прехождение", "избавление".

В этот день мы торжествуем избавление через Христа Спасителя всего человечества от рабства диаволу и дарование нам жизни и вечного блаженства. Как крестной Христовой смертью совершено наше искупление, так Его Воскресением дарована нам вечная жизнь.

Поздравляем Вас со светлым праздником Христова Воскресения, пусть перезвон пасхальных колоколов принесёт Вам лишь благие вести, пусть сердце Ваше наполнится радостью, пусть вера помогает Вам преодолевать трудности.

Христос воскресе! Воистину воскресе!