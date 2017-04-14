Верующие католики, протестанты и православные отмечают Пасху (ВИДЕО)

16.04.2017 (10:50)

Папа римский Франциск отслужил в пасхальную мессу в соборе Святого Петра

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Подобное совпадение – большая редкость. Обычно празднование Пасхи у православных и католиков расходится, так как западные христиане при расчете даты используют григорианский календарь, а православные – юлианский.По традиции папа римский Франциск отслужил в пасхальную мессу в соборе Святого Петра в Ватикане.В Москве, как и во многих других городах России, прошли пасхальные богослужения. В главном православном соборе страны – храме Христа Спасителя – торжественную службу возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В праздничном богослужении в соборе приняли участие первые лица государства.Пасхальную службу в Каире провел патриарх коптской церкви Тавадрос II. Он почтил память погибших в результате двух взрывов, прогремевших в христианских храмах в египетских городах Танта и Александрия ровно неделю назад.