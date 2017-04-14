Парашютист из Венгрии залетел в Закарпатье (ФОТО)

16.04.2017 (12:57)

Венгерский парашютист незаконно приземлился в Закарпатье

Вчера, 15 апреля, на Закарпатье пограничники отдела “Горонглаб” задержали парашютиста, который незаконно пересек украинскую-венгерскую границу, сообщили пресс-службе Мукачевского пограничного отряда.

“Во время патрулирования пограничный наряд увидел парашютиста, который приземлился недалеко от границы. Мужчину, который оказался гражданином Венгрии, задержали. Иностранец объяснил, что не собирался незаконно пересекать границу. Он давно занимается парашютным спортом и не смог справиться с сильным порывом ветра ”, - говорится в сообщении.

После фильтрационных мероприятий парашютиста передали представителям пограничной полиции Венгрии.

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