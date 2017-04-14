В Ужгороде расцвели дикие лимоны (ФОТО)

|В Закарпатье цветут дикие лимоны
В областном центре Закарпатской области пик цветения весенних деревьев. Вслед за сакурой, магнолиями и Иудиным деревом в Ужгороде расцвели кусты понцируса трьохлистячкового, который еще называют диким лимоном.
Дикие лимоны растут как в Ужгородском ботаническом саду, так и по городу в частных дворах ужгородцев. Сейчас колючие растения покрыли тысячи белоснежных цветов, которые впоследствии заменят листочки.
Цветы понцируса имеют тонкий лимонный аромат, а плоды растения — это маленькие желтые лимоны, которые, в отличие от съедобных, преимущественно используют в косметологии.
Хотя дикие лимоны и не употребляют в пищу, они являются прямыми родственниками цитрусовых. Их отличает морозостойкость и то, что их почки закладываются осенью.
Родиной понцируса трьохлистячкового является Центральный Китай и Гималаи, однако мягкий и теплый климат Ужгорода оказался достаточно комфортным для культивирования этого растения.
Впоследствии в городе расцветут тюльпанные деревъя и гигантская павловния на одной из центральных площадей Ужгорода.
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