Погода в Закарпатье и Ужгороде в понедельник, 17 апреля 2017 г.

17.04.2017 (05:44)

В Ужгороде переменная облачность, без существенных осадков

В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ночью и утром на большей части территории области на поверхности почвы и в воздухе заморозки 0-5 °. Ветер северный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 0-5 ° мороза, местами 0-2 ° тепла, днем 11-16 ° тепла, в горах местами 0-5 ° тепла.

В Ужгороде переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром на поверхности почвы и в воздухе заморозки 0-2 °. Ветер северный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 0-2 ° мороза, днем 12-14 ° тепла.

Восход 06:33 Закат 20:27

Температура за последние 130 лет 17 апреля:

МАКС: 26.3° (1956)

МИН: -3.1° (1981)

Народный прогноз погоды: 17 апреля отмечается день памяти преподобного Иосифа, песнописца и творца канонов.

На Иосифа начинает звучать голосок сверчка и впервые подает голос журавль. В старину выходили в этот день из домов, обращались к журавлям как к борцам со злом и защитникам от нечисти. Наши предки приметили, если днем 17 апреля жарко, а ночью прохладно – к хорошей погоде.