Традиции и обычаи в Поливальный понедельник (ФОТО)

17.04.2017 (09:54)

Сегодня — Поливальный понедельник!

Второй день после Светлого Христова Воскресения традиционно называется Поливальным понедельником. Сегодня «поливанки» стали веселым развлечением для детей и обычным знаком любезности по отношению к женщинам, когда их «поливают» духами.

Однако, когда-то это действо имело особое значение. Испокон веков считалось, что вода в пасхальный понедельник становится целебной, приносит счастье и здоровье. Поэтому люди не обливали только друг друга, но и себя тоже.

Если вернуться к языческим временам, весеннее купание и обливание имели магическое значение. Предки верили, что так они вызовут дожди и иметь хороший урожай, очистятся и вылечатся от различных недомоганий. Обливали водой и скот, и птицу, пчел с ульями, пастухов и лошадей перед началом полевых работ. Верили также, если внезапно вылить воду на ведьму, то она не сможет вредить. Существовало также поверье, что утопленники или самоубийцы могли задерживать дождь, поэтому в засушливые времена их могилы также обливали водой.

С давних времен юноши с ведрами полными воды еще до рассвета ходили по домам, где жили девушки на выданье, и обливали их. А те взамен дарили ребятам писанки в знак благодарности. Ведь считалось, что облитая девушка скорее выйдет замуж за любимого парня. Встречались обычаи, когда девушка должна была успеть подарить парню писанку, чтобы тот ее не обливал, или же девушки прятали писанки за пазухой, а юноши пытались их отобрать (но это уже больше похоже на ухаживания, не так ли?).

Считалось, если девушка возвращается домой сухая – это для нее позор. Поэтому девушки хотели, чтобы их облили, ведь это свидетельствовало о серьезных намерениях парня, который обычно обливал только ту, которая ему нравилась. Соответственно, в знак взаимности он получал писанку или вышитый платок. Правда это означало, что танцевать на пасхальных празднествах он должен только с ней.

Когда-то на Закарпатье девушек толкали в реку, поэтому они и близко не подходили к воде. Но ребята не сдавались – хватали и несли какую-то к ручью. А в одном из сел этого района юнаи приходили к девушке на выданье и кричали под окном "Пришли мыть". Когда она выходила, ей трижды лили воду на руки. Она умывалась и дарила парням писанки. Кстати, у других народов обычай с обливаниями тоже существует или, по крайней мере, существовал. Например боснийцы в этот день традиционно купаются в родниковой воде. А жители Сербии обливают дома, изгоняя нечистую силу. Однако делают они это в поливану субботу. У нас, кстати, есть похожий обычай: некоторые на Полываный понедельник обливает водой наружные углы дома, чтобы очистить дом от всего плохого.

Сегодня в плане празднования Поливального понедельника Закарпатье является уникальным регионом, ведь больше нигде в Украине не принято вместо воды использовать духи, рассказывает туризмовед Федор Шандор:

— Такую привычку на Закарпатье принесли швабы. В основном это была протестантская традиция, ведь протестанты откидывали языческие позиции относительно полива водой. Поэтому с появлением швабов, а также итало-французской династии Анжу вместе с Карлом-Робертом Анжу, появился полив лавандовым водой. Это было примерно в 14 веке и такое делали только аристократы. И только в 19 веке это перешло на простых людей.

Поливались сначала подслащенной водой, которую делали из сахара и карамели, или водой, которую вываривали с розмарином, тимьяном, мятой и тому подобное. Духами начали поливаться уже в чехо-словацкий период, когда у людей появились деньги.

То есть это французско-итальянская традиция, которая распространилась на Закарпатье за швабов-протестантов.

Сегодня духами поливаются в Италии, Франции, Чехии, Австрии, Словакии, Венгрии, Словении, Румынии. В тех государствах, где есть ортодоксальный влияние православных такой традиции нет. Но интересный факт, что православные Закарпатья тоже поливаются духами.

Поливальный понедельник – не просто день дебоширов. Он имеет свое значение, свой символизм и свои традиции. К сожалению, современный мир далеко ушел от мудрости предков и такие вещи понемногу теряют свое сакральное значение. Сегодня это просто веселая привычка, которая зачастую переходит границы здравого смысла. Но если в этот день вам все же не удастся остаться сухим, не злитесь. Говорят, сердиться нельзя, ведь это на здоровье и на счастье.

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