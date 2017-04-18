Погода в Закарпатье и Ужгороде во вторник, 18 апреля

18.04.2017 (07:27)

В Ужгороде облачная с прояснениями погода, днем ​​небольшой дождь

В Закарпатье переменная облачность, ночью без осадков, днем ​​местами дождь, отдельные грозы. Ночью и утром на большей части территории области на поверхности почвы и в воздухе заморозки 0-5 °. Ветер юго-восточный 7-12, во время грозы местами шквалистое усиление 15-20 м / с. Температура воздуха ночью 0-5 ° мороза, местами 0-5 ° тепла, днем ​​9-14 °, в горах местами 1-6 ° тепла.

Несмотря на ясную ночь, утро в Ужгороде - облачное. Тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Днем и вечером будет идти мелкий дождь, который постепенно усилится. Ветер юго-восточный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 2-4 °, днем ​​10-12 ° тепла.

Восход 06:31 Закат 20:28

Температура за последние 130 лет 18 апреля:

МАКС: 27.0° (2000)

МИН: -1.6° (1955)

Народный прогноз погоды: 18 апреля почитается память святого мученика Феодула, чтеца. В народе святого называли Федул Ветреник: «Пришел Федул - тепляк подул». Если в этот день было ненастье, то говорили: «Федул губы надул». До этого дня еще вполне вероятны морозы, но после Федула власть зимы уже утеряна на долгое время. В этот день приходит первое настоящее тепло и просыпаются сверчки.

Ночью и утром с 19-го по 22-е апреля в Закарпатской области на поверхности почвы сохранятся заморозки 2-7 °. Также 19-20-го в горных районах, а 21-22 апреля по всей территории области сохранятся заморозки в воздухе 0-5 °.