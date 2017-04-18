Курс валют на 18 апреля (+ новости экономики)

|Курс валют в банках Ужгорода 18 апреля
Национальный банк вновь укрепил гривну в официальных курсах, доллар по прежнему дешевеет.
На сегодня, 18 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
1 доллар США – 26,81 грн;
1 евро – 28,5 грн;
10 российских рублей – 4,74 грн.
Таким образом, курс доллара по сравнению со значениями 14 апреля понизился еще на четыре копейки.
Курс евро упал на пять копеек. Российский рубль "похудел" на две копейки.
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Сбербанк отменил все временные лимиты на осуществление наличных и безналичных операций по карточным счетам физических лиц в национальной и иностранной валюте. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
"Начиная с 14 апреля выдача наличных средств, расчет в торгово-сервисной сети и сети Интернет, а также переводы средств на другие счета и карточки будут осуществляться без ограничений по сумме", – сообщили в Сбербанке.
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