Курс валют на 18 апреля (+ новости экономики)

18.04.2017 (10:13)

Курс валют в банках Ужгорода 18 апреля

Национальный банк вновь укрепил гривну в официальных курсах, доллар по прежнему дешевеет.

На сегодня, 18 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,81 грн;

1 евро – 28,5 грн;

10 российских рублей – 4,74 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со значениями 14 апреля понизился еще на четыре копейки.

Курс евро упал на пять копеек. Российский рубль "похудел" на две копейки.

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Сбербанк отменил все временные лимиты на осуществление наличных и безналичных операций по карточным счетам физических лиц в национальной и иностранной валюте. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

"Начиная с 14 апреля выдача наличных средств, расчет в торгово-сервисной сети и сети Интернет, а также переводы средств на другие счета и карточки будут осуществляться без ограничений по сумме", – сообщили в Сбербанке.