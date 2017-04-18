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Курс валют на 18 апреля (+ новости экономики)

18.04.2017 (10:13)
Курс валют в банках Ужгорода 18 апреля
Курс валют в банках Ужгорода 18 апреля

Национальный банк вновь укрепил гривну в официальных курсах, доллар по прежнему дешевеет.

На сегодня, 18 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,81 грн;
1 евро – 28,5 грн;
10 российских рублей – 4,74 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со значениями 14 апреля понизился еще на четыре копейки.

Курс евро упал на пять копеек. Российский рубль "похудел" на две копейки.
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Сбербанк отменил все временные лимиты на осуществление наличных и безналичных операций по карточным счетам физических лиц в национальной и иностранной валюте. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

"Начиная с 14 апреля выдача наличных средств, расчет в торгово-сервисной сети и сети Интернет, а также переводы средств на другие счета и карточки будут осуществляться без ограничений по сумме", – сообщили в Сбербанке.

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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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