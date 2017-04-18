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Возле Ужгорода не разминулись две легковушки (ФОТО)

18.04.2017 (10:25)
ДТП под Ужгородом
ДТП под Ужгородом

Автопроисшествие произошло вчера, около 14:00 в с. Дравцы, возле областного центра Закарпатья. Столкнулись автомобили «Volkswagen Passat» и «Volkswagen Jetta».

По информации очевидцев происшествия, водитель «Volkswagen Jetta» допустил столкновение с другим автомобилем, совершая обгон, после чего «Passat» развернуло на 180 градусов. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир «Volkswagen Passat», которого забрала карета скорой.

На месте ДТП работали патрульные, которые выясняли все обстоятельства происшествия.
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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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