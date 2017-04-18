В ночь с 18 на 19 апреля в Ужгороде будет приостановлено водоснабжение

18.04.2017 (10:36)

Ночью с 18 на 19 апреля Ужгород будет без воды

КП «Водоканал г. Ужгород» сообщает, что сегодня ночью (с 18 на 19 апреля), в связи с проведением плановых работ по замене запорной арматуры, с 23:00 будет снижено до минимума давление подачи водоснабжения с водозабора «Минай».

С целью минимизации неудобств для населения города, работы будут проводиться в ночное время и утром давление подачи водоснабжение будет восстановлено до обычного режима.

Перебои водоснабжения ожидаются по всей левобережной части города. В том числе, в близлежащих населенных пунктах и населенных пунктах, относящихся к Коритнянскому сельского совета.

Кроме того, это касается также и части правобережной части города, которая снабжается водой из водозабора «Минай». А именно, района ограниченного улицами Таможенной – Собранецкой – Еньковськой (в том числе районами улиц, Загорской, Щедрина, И. Франко, Довженко, набережной Независимости).

Рекомендуем всем сделать необходимый запас воды!

Как указано выше, давление подачи водоснабжения будет восстановлен до нормального режима уже утром.

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