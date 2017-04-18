Пьяный ужгородец на "Peugeot" устроил стрельбу на улице (ФОТО)

18.04.2017 (12:03)

В Ужгороде пьяный водитель открыл стрельбу из пистолета

Мгновенно сработав ужгородские патрульные задержали нетрезвого мужчину, который стрелял из пистолета.

Вчера ночью, в 2:40 полицейские получили вызов на улицу Капушанскую в Ужгороде. Речь шла о мужчине, который, находясь в автомобиле белого цвета, неподалеку развлекательного заведения стреляет из оружия.

Мгновенно прибыв на место происшествия патрульные обнаружили белый "Peugeot", предположительно причастный к событию. При приближении патрульных машина резко двинулась в сторону улицы Швабской, однако благодаря быстрой реакции патрульных совместно еще с одним экипажем беглеца очень быстро остановили.

Общаясь с водителем патрульные заметили на полу пассажирского места пистолет, по словам мужчины – травматический, однако документов на него беглец не предъявил. Поскольку патрульные заметили признаки опьянения – мужчину освидетельствовали в наркодиспансере, где нетрезвое состояние водителя подтвердился заключением в 1,6 промилле, что в 8 раз превышало максимально допустимую норму.

За нетрезвое управление патрульные составили протокол, а на место происшествия вызвали следователей.

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