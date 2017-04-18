Закарпатка до смерти избила своего знакомого палкой (ФОТО)

18.04.2017 (12:14)

Во время ссоры закарпатка палкой убила своего знакомого

В субботу, 15 апреля, в полицию поступило сообщение от дежурного врача районной больницы о том, что к ним поступил пациент с тяжелыми ранами головы, которые привели к смерти.

Сотрудники полиции установили, что в тот же день несколькими часами ранее этот 39-летний мужчина находился в гостях у своей 53-летней знакомой в селе Вышка Великоберезнянского района. Между ними возникла ссора, которая переросла в драку. Женщина взяла метровую палку и несколько раз ударил оппонента по голове. Мужчина пошел со двора нападающей и сел под деревом всего за двадцать пять метров от места, где получил телесные повреждения. Там пострадавшего нашел его 18-летний сын и позвонил медикам. Житель села Вышка от полученных травм скончался в реанимационном отделении районной больницы.

Работники полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. Женщину, которая нанесла смертельные удары, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания. Сейчас на рассмотрении в суде находится ходатайство об избрании меры пресечения в отношении подозреваемой. Следствие продолжается.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

-

В Закарпатье дочь до смерти забила свою мать палкой (ФОТО)



