15 тысяч туристов приехали в Ужгород насладиться цветением сакур (ФОТО)

18.04.2017 (12:49)

В Ужгороде расцвели более четырех тысяч сакур

По подсчетам ужгородских коммунальщиков в городе растет от 4 до 5 тысяч деревьев сакуры. Их высаживали в разные времена. И больше всего деревьев появилось за последние 10 лет.

Сейчас в городе пик цветения сакур, он будет продолжаться еще до следующей недели, дальше розовые цветы понемногу опадатимуть.

По словам туризмоведов в эти выходные, насладиться цветением сакур, в Ужгород приехали более 15 тысяч туристов со всей Украины и ближнего зарубежья.

Такой же будет ситуация и на майские выходные. Правда, гости смогут застать уже только «розовый снег» – именно так называют период опадения цветов сакуры – тогда все улицы города покрываются розовым цветом.

Фото ужгородского фотографа Александра Богданова, сделанные с высоты птичьего полета.

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