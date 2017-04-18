В Закарпатье на перевале авто на скорости вылетело в кювет (ВИДЕО)

18.04.2017 (15:01)

Ужасное ДТП на перевале в Закарпатье

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Сегодня около 06:42 утра на перевале 103-104 километре трассы "Киев-Чоп", недалеко от Нижних Ворот произошло дорожно-транспортное происшествие.Как видно на видео, водитель легковушки черного цвета, нарушая правила дорожного движения, лимит скорости и пересекши сплошную полосу, не справился с управлением и вылетел в кювет и перевернулся на крышу.Об этом в соцсети Facebook обнародовал пользователь Игорь Павлишин.В комментариях под видео Игорь Павлишин пишет, что все живы-здоровы, а сам он помог пассажирам через багажник вылезти из авто.