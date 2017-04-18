На синагоге Ужгорода впервые сфотографировали звезду Давида (ФОТО)

18.04.2017 (16:34)

У́жгородская ортодоксальная синагога ортодоксальной общины евреев-ашкеназов

Ужгородец Александр Богданов впервые сфотографировал деревянную звезду Давида на вентиляции чердака старейшей синагоги города. Крыши соседних зданий перекрывают доступ к исторической достопримечательности, и многие из жителей Ужгорода даже не знали о ее существовании.

«Лет 10 назад я задался целью сфотографировать эту историческую "вкусность" и показать людям. Как не выбирал место, как не таскался по соседним зданиям, никак у меня это сделать не получалось... И вот так, незаметно, эта навязчивая идея стала чем-то сродни мечты одного фотографа и краеведа с приставками "-дилетант"», — поделился Богданов в Facebook.

Спустя годы фотограф воспользовался дроном на пульте управления и сделал заветный кадр.

У́жгородская ортодоксальная синагога ортодоксальной общины евреев-ашкеназов в неомавританском стиле была открыта в 1904 году.

Авторами проекта были Дюла Папп и Ференц Саболч. Ужгород на тот момент входил в состав Австро-Венгерской империи. Городская управа пожертвовала для строительства ценный участок земли на берегу реки Уж.

Ныне в здании находится Закарпатская областная филармония.