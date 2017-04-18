Глава Нацполиции Украины с японским дипломатом высадили в Ужгороде сакуры (ВИДЕО, ФОТО)

18.04.2017 (17:35)

Глава Нацполиции Украины сажает сакуры в Ужгороде

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Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев совместно с заместителем главы миссии, министром-советником Посольства Японии в Украине Мичио Харада, представителями областной и городской власти высадили в Ужгороде сакуры в рамках сотрудничества полиции Украины и власти Японии.В мероприятии приняли участие также начальник патрульной полиции Ужгорода и Мукачева Юрий Марценишин и другими руководителями властных и силовых структур, а также мэр города Богдан Адриив и председатель областного совета Михаил Ривис.Они посадили с десяток сакур на Православной набережной (возле памятника погибшим сотрудникам внутренних дел) и на проспекте Свободы.По словам японского дипломата, правительство Японии поддерживает реформу украинской полиции и помогает всем, чем есть возможность: "Мы предоставили Украине не только патрульные машины, но и зимнюю одежду для патрульных". Также уважаемый гость добавил, что он радуется тому, что находится в Ужгороде и рад видеть такое количество сакур в городе.