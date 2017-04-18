Две старинные церкви Закарпатья попали в 3D-тур от Google

|Google запустил виртуальный тур карпатскими церквям
Сегодня, 18 апреля, в Международный день памятников и исторических мест компания “Google Украина” запустила виртуальный тур по уникальным деревянным церквям Карпатского региона, котрые внесены в список мирового наследия ЮНЕСКО.
Об этом говорится в сообщении официального блога компании.
В партнерстве с Министерством культуры Украины Google оцифровал восемь деревянных церквей региона и создал специальный сайт.
“Деревянные Церкви Карпатского Региона”, где можно узнать больше о каждой из церквей, а также проложить к ним маршруты на Картах Google. 3D-туры всех этих храмов являются доступными и в режиме Street View на Картах Google.
Всего в список деревянных церквей Карпатского региона ЮНЕСКО включено 16 религиозных сооружений, восемь из которых расположены в Украине и столько же в Польше.
Тур содержит визуализированную информацию о двух старинных церквях на территории Закарпатья, двух — Ивано-Франковщины и четырех — Львовщины.
Благодаря 360-градусным панорамам можно не только осмотреть здания церквей снаружи и погулять по окружающей территории, но и зайти внутрь и ознакомиться с интерьером и старинными иконами.
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Удивительные деревянные церкви Закарпатья (ФОТО)
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