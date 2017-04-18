В Мукачево 18-летний водитель протаранил три автомобиля (ФОТО)

18.04.2017 (18:02)

ДТП в Мукачево: "Тойота" протаранила три автомобиля

Вчера, около 23:00 патрульным поступило сообщение о ДТП на улице Вокзальной в Мукачево. Полицейские, прибыв на место происшествия, увидели 4 автомобиля с механическими повреждениями.

Проверив, никто из участников происшествия не нуждается в помощи, патрульные предварительно выяснили, что 18-летний водитель "Тойоты", двигаясь по улице Вокзальной, не придерживаясь безопасной скорости и дистанции столкнулся с тремя другими автомобилями "Фольксвагеном", "Шкодой" и "Мерседесом". К счастью в происшествии никто не пострадал.

В целом, на территории обслуживания патрульной полиции Ужгорода и Мукачева за последние сутки случилось 9 ДТП, из которых 4 в Ужгороде, 4 в Мукачево и 1 на трассе "Киев-Чоп".

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