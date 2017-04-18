В 2017 г. миллионы заробитчан вернутся в Украину из-за безвиза

18.04.2017 (18:38)

Великий Безвиз

По словам лидера ВО «Новая Украина» Коновалюка, около 5 миллионов трудовых мигрантов, которые работают в Европе, после введения безвиза начнут массово возвращаться домой.

"Безвиз, в зависимости от действий власти, может стать как спасением для украинской экономики, так и угрозой для страны. Власть должна подготовиться к возвращению миллионов заробитчан. По данным Государственной службы занятости, 5 миллионов украинцев работают за пределами страны. Только в Польше – 1,2 миллиона заробитчан. В Чорткове на Тернопольщине до 70% жителей работают за границей", – отметил Коновалюк.

Эксперт подчеркнул, что накануне Пасхи МИД Украины напомнил, что безвиз не дает право на трудоустройство, учебу и др. – только на поездки с частной целью.

"Это не удивительно, потому как украинские чиновники, стремясь получить безвиз любой ценой, пошли на максимальные уступки европейцам: свободный допуск туристов в ЕС был получен в обмен на ужесточение условий для трудовых мигрантов из Украины в Европе", – написал Коновалюк.

Он отметил, возвращение трудовых мигрантов – это шанс для Украины, но им необходимо еще правильно распорядиться.

"Необходимо реинтегрировать огромное количество людей, дать им работу по профессии, социальные гарантии и перспективу. Это возможно, только если перезапустить украинскую экономику на совершенно новых принципах. Нынешняя структура отечественной экономики неспособна в короткие сроки принять не то что миллион бывших мигрантов, а хотя бы сто тысяч", – заявил Коновалюк.

Экономист уверен, что уже сегодня Кабинет Министров должен подумать стратегически и решить, как реинтегрировать огромный трудовой ресурс в отечественную экономику.

"У нас остался год-полтора до первой волны возвращающихся. Время для подготовки осталось мало, поэтому действовать необходимо максимально быстро", – резюмировал Коновалюк.

Но патриоты в соцсетях уже отреагировали на проблему возвращения гастарбайтеров! Всех тех, кто приедет в Украину с заработков, предлагают сразу мобилизировать в ВСУ и немедленно с 5 миллионной армией напасть на Московию ... пока Путин ничего не подозревает. Все расходы на войну потом можно покрыть за счет контрибуций наложенных на проигравшую войну РФ.