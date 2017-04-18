Погода в Закарпатье и Ужгороде в среду, 19 апреля

19.04.2017 (07:05)

В Ужгороде облачная погода, временами слабый дождь

В Закарпатской области переменная облачность, временами дождь, в горах местами мокрый снег и снег. Ночью и утром в горных районах на поверхности почвы и в воздухе заморозки 0-5 °. Ветер северный 7-12, местами 15-20 м / с. Температура воздуха ночью 0-5 ° тепла, в горах 0-5 ° мороза, днем 5-10 ° тепла, на высокогорье 0-3 ° мороза.

В Ужгороде облачная погода продержится весь день. Мелкий дождь будет идти весь день, а к вечеру может стать сильнее. Ветер северный 7-12 м / с. Температура ночью 3-5 °, днем 8-10 ° тепла.

Восход 06:29 Закат 20:30

Температура за последние 130 лет 19 апреля:

МАКС: 26.7° (2000)

МИН: -2.8° (1955)

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память святого преподобного Евтихия, архиепископа Константинопольского.

В народе святого Евтихия называли Тихим, поскольку погода в этот день чаще всего бывала именно такой. Когда выдавался и вправду тихий день, то крестьяне примечали: "Это - к урожаю ранних хлебов".