В Мукачево скоро рухнет мост (ФОТО)

19.04.2017 (07:28)

В Мукачево в аварийном состоянии оказался мост

В Мукачево в аварийном состоянии оказался мост, который находится возле завода "Мукачевоприбор", так как начала трещать по швам арматура несущих конструкций.

Это детально видно на прилагаемых фото с мобильного , а обломок бетона, висящий на арматуре над головами спешащих на поезд... угрожает их жизни. Прошу власть НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО обратить свое внимание. Арматура трещит по швам видно при детальном рассмотрении на фото сделанных в разное время, пишет в своем письме в редакцию неравнодушный житель Мукачево.