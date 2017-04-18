В Мукачево скоро рухнет мост (ФОТО)

|В Мукачево в аварийном состоянии оказался мост
В Мукачево в аварийном состоянии оказался мост, который находится возле завода "Мукачевоприбор", так как начала трещать по швам арматура несущих конструкций.
Это детально видно на прилагаемых фото с мобильного , а обломок бетона, висящий на арматуре над головами спешащих на поезд... угрожает их жизни. Прошу власть НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО обратить свое внимание. Арматура трещит по швам видно при детальном рассмотрении на фото сделанных в разное время, пишет в своем письме в редакцию неравнодушный житель Мукачево.
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