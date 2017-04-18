Курс валют на 19 апреля (+ новости экономики)

19.04.2017 (08:51)

Курс валют в банках Ужгорода 19 апреля

Нацбанк понизил официальный курс гривни, поднялся в цене и доллар, и евро, а также поднялась цена и на российский рубль.

На сегодня, 19 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,84 грн;

1 евро – 28,67 грн;

10 российских рублей – 4,79 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями повысился на три копейки.

Курс евро вырос на 17 копеек. Российский рубль "поправился" на три копейки.

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Во время пасхальных праздников в Украине курс доллара снизился на всех сегментах валютного рынка, отмечает старший аналитик "Альпари" Видим Иосуб. При этом заявление главы Нацбанка Валерии Гонтаревой об отставке на ситуацию так и не повлияло. "По нашему мнению, плавное укрепление гривны будет продолжено. К началу следующей недели официальный курс доллара и его стоимость на межбанке сохранится в диапазоне 26,7-26,9 гривни, наличный доллар в банках будет котироваться по 26,5/26,8 гривни", – отмечает Вадим Иосуб.

За минувшую неделю официальный курс доллара снизился с 26,93 до 26,81 гривни, или на 0,4%. Средние курсы покупки/продажи доллара на наличном рынке в банках снизились за неделю с 26,71/26,97 до 26,63/26,88. Таким образом, как покупка, так и продажа снизились на 0,3%, при этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 1,0%.