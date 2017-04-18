Ужгород присоединился к City Progress Index

19.04.2017 (09:44)

Ужгород будет мониториться City Progress Index

Ужгород стал 12-м городом Украины, который присоединился к внедрению City Progress Index - комплексного рейтингового мониторинга изменения уровня качества жизни в городах, их инвестиционной привлекательности и институционной состоятельности муниципалитетов.

Меморандум о сотрудничестве в измерении динамики развития города подписали вчера городской голова Ужгорода Богдан Андриив и председатель правления агентства по вопросам стратегических коммуникаций и развития «Совместные усилия» Руслан Рохов.

Презентацию, которую представил господин Руслан, осмотрели городской председатель Богдан Андриив, его заместитель Александр Билак, управляющий делами исполкома Елена Макара, советник городского головы на общественных началах Марианна Собран, работники структурных подразделений Ужгородского городского совета.

Инициативу Агентства «Совместные усилия» уже поддержали PwC, GfK, Deloitte и Baker Tilly, Киевская школа экономики, VoxUkraine и Центр экономической стратегии.

City Progress Index – инструмент, который помогает определять не просто определенные показатели в жизни городов, а оценить динамику изменений и их качество, происходит прогресс или регресс. Берутся во внимание параметры, на которые непосредственно могут влиять жители и власти города, проводится оценка трех блоков – качество жизни и условий труда; способность органов местной власти, а также инвестиционная привлекательность. Каждый из блоков оценивается по нескольким индикаторам, например, качество жизни определяется исходя из безопасности города, состояние экологии, ситуацию в образовании, медицине, культуре и т. п, а деятельность власти оценивается с учетом демократичности, предсказуемости действий, качества администрирования процессов, эффективности использования ресурсов, подотчетности, прозрачности власти.

Такие данные важны для жителей города и потенциальных жителей, которые интересуются городом для планирования своей жизни, инвесторов и доноров, руководителей города, работников муниципалитета, органов государственной власти. Для анализа используют данные статистики, социологических опросов, данные городов, экспертные оценки.

По словам докладчика, в будущем City Progress Index будет обязательным – как стандарт для городов. Ведь речь идет о механизме, который бы позволял городу конкурировать самому с собой – наглядно показывал изменения и будущие направления развития, «точки приложения» усилий власти и общественности. Образно говоря, чтобы у городских голов была "панель приборов", которая позволит не потерять навигацию в текущих операционных задачах и позволит получить обратную связь – приближаются они к цели и есть ли прогресс в города.

Руслан Рохов также представил проекты, которые ведет консорциум для качественных изменений, среди них, скажем, Школа мэров, агентства местного развития, которые создаются в городах, площадки для обмена лучшими практиками.

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