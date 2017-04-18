Как сейчас выглядят величественные руины Хустского замка (ВИДЕО)

19.04.2017 (11:02)

Руины Хустского замка с высоты птичьего полета

Рейтинг: 0

Береговский видеограф Саболч Бунда совершил очередную съемку с высоты птичьего полета - на этот раз имеем возможность увидеть, как выглядят среди облаков величественные руины Хустского замка.- Очень повезло с погодой. А это одно из главных условий для успешной съемки. Вокруг самого замка мой дрон летал примерно 20 минут и еще где-то 15-ть над Тисой. Снимал также при помощи ручной Steadicam. Всего было отснятого материала получилось на 20 минут - я выбрал самые красивые и удачные на мой взгляд, - говорит он.Саболч считает, что также много чего при монтировании клипа зависит от правильно подобранной фоновой музыки, которая была бы созвучна с объектом съемки. А в следующий раз видеограф собирается на вершину Менчула и готовит проморолик о Берегово.