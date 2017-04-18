Западные спецслужбы вслед за Венгрией начинают "раскачивать" Словакию (ФОТО)

19.04.2017 (11:15)

В Словакии тысячи людей вышли на митинг против коррупции

Несколько тысяч человек вышли на улицы в столице Словакии Братиславе в знак протеста против коррупции в стране, сообщают западные СМИ.

По их информации, протестующие потребовали отставки близкого союзника премьер-министра страны Роберта Фицо – главы МВД Роберта Калиняка, главы полиции Тибора Гашпара и ряда других чиновников, которые, якобы, воспрепятствовали расследованию коррупционных дел.

Демонстрация в Братиславе стала самой крупной в стране с 2012 года, когда результаты секретной операции словацких спецслужб под названием "Горилла" появилась в интернете. Тогда речь шла о том, что олигархические круги подкупили правительство и деятелей оппозиции для получения прибыльных тендеров.

Напомним, что 10 апреля около 20 тысяч человек прошли маршем по улицам Будапешта, протестуя против закона об иностранных университетах. Законопроект, инициированный правящей партий “Фидес”, одобрил на прошлой неделе парламент страны. Документ, получит силу закона, если его подпишет президент. Нововведение запрещает иностранным вузам действовать в Венгрии, если они не ведут образовательную деятельность и в тех странах, где были учреждены.

Под угрозой закрытия – Центрально-Европейский университет, основанный в Будапеште в начале 90-ых при финансовой поддержке американского миллиардера венгерского происхождения Джорджа Сороса.

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