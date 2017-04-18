На КПП "Ужгород" фуры сутками стоят в очередях

19.04.2017 (13:03)

Дальнобойщики уже вторые сутки стоят на КПП "Ужгород"

На пункте пропуска «Ужгород» фуры стоят уже вторые сутки и таких там почти сотня.

«Нам никто ничего не объясняет. Я еду из Украины в Чехию, но даже не знаю когда приеду туда. Ведь неизвестно, сколько мне придется здесь простоять, – отмечает один из дальнобойщиков Роман. - Пустые грузовики без товара пропускали, а вот нагруженные почти все стоят уже вторые сутки».

Дальнобойщик Роман говорит, что ситуация на КПП «Ужгород» очень напряженная. Водители раздражены и утомлены. Они уже не имеют ни сил, ни терпения стоять в километровых очередях и еще и безрезультатно.

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