Завтра в Ужгороде пройдет Ярмарка карьеры

19.04.2017 (16:02)

В Ужгороде состоится Ярмарка вакансий

Самостоятельный поиск вакансии – дело нелегкое. Поэтому Ужгородский городской центр занятости организовал Ярмарку карьеры, которая состоится 20 апреля в помещении центра занятости.

На ярмарке вакансий студенты и выпускники смогут ближе познакомиться с организациями и получить первый опыт общения с работодателями, узнать об условиях стажировки и трудоустройства, подать свои резюме в кадровый резерв компании и пройти предварительное собеседование, ознакомиться с требованиями работодателей, принять участие в тематических семинарах и мастер-классах.

А работодатели, в свою очередь, смогут пополнить базу кандидатов из числа студентов и выпускников, провести презентацию компании, предоставить информацию о возможных стажировках и вакансии постоянной и временной работы, провести предварительную короткую собеседование, показать свои преимущества на рынке труда и распространить информацию о компании и ассортименте услуг.

Среди организаций, которые примут участие в действе – Управления образования Ужгородского городского совета, Ужгородский городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи, Управления труда и социальной защиты населения, ООО «Фудком», магазин «ВелМарт», Филиал ДП «Савсервис Карпаты» в г. Ужгороде, ООО «Унгвайер»,ООО «Завод Конвектор», Закарпатская дирекция ГП«Укрпочта», ПАО «Укртелеком», ООО «Ядзаки Украина», ПАО «Закарпатье-Авто», ООО «АВЕ Ужгород», ПАО «Ужгородский Турбогаз», ООО «Інтерфіл», ООО «Сінкмобайлс», ООО «Дастор-Ужгород», ООО «Ужгород П.С.Ю.», ГУ Национальной полиции в Закарпатской области, Управление полиции охраны в Закарпатской области, ПАО «Ощадбанк», ПАО «Приват Банк», ПАО «А-Банк», Закарпатский областной военный комиссариат, ГУЗ «Ужгородский национальный университет», Ужгородский торгово-экономический институт КНТЭУ, Восточно-Европейский славянский университет, Ужгородский торгово-экономический колледж, Ужгородское высшее коммерческое училище КНТЭУ, Ужгородское высшее профессиональное училище торговли и технологий питания, ДОУ Ужгородский центр профессионально-технического образования.

Желающих ждут 20 апреля 2017 года в 12:00 час. по адресу: г. Ужгород, вул. Новака, 45.

Отдел организационно-информационной работы и архивного дела ОЦЗ, тел. 64-98-18, 64-98-06

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