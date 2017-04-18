ОТКРОЙТЕ ТАЙНЫ "ОТЕЛЯ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ" НА СЦЕНЕ ДРАМТЕАТРА!

19.04.2017 (17:16)

Лирическая комедия "Отель Беверли-Хиллз" 14 мая в Ужгороде

Лирическая комедия "Отель Беверли-Хиллз" по мотивам пьес непревзойденного Нила Саймона состоится 14 мая в Закарпатском драмтеатре.

В ролях: Алексей Богданович, Екатерина Кистень, Наталья Васько, Татьяна Аркушенко.

Режиссер-постановщик Ирина Зильберман.

Художник-постановщик Наталья Клисенко.

Спектакль в двух действиях с антрактом.

Действие происходит в номере гостиницы "Беверли Хиллз" в Лос Анжелесе.

Три новеллы, рассказывающие о судьбах трех супружеских пар в разное время, останавливающихся в этом номере. Три блестящие психологические рауты.

В первой части в поединок вступает бывшие супруги. Она - редактор нью-йоркского еженедельника, желчная и деловая, он - расслабленный калифорнийский сценарист. Но у них общая семнадцатилетняя дочь, которая решает, что хочет жить с отцом.

История второй пары: она - английская актриса, которая прилетела на церемонию вручения Оскара, он - сопровождающий её солидный лондонский антиквар, теряет, как ей кажется, к ней интерес.

Третья история - стопроцентный фарс. Добродетельная еврейская пара плюс проститутка в его постели.

Но как бы ни были разны сюжетные линии - все они о любви. Создатели спектакля на языке комедии говорят об очень серьезных вещах и в шуточной форме отстаивают главные человеческие ценности.

Билеты можно приобрести в кассе драмтеатра либо на сайте concert.ua.

Заказы и справки по тел. 0990291771