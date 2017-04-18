Украина не предоставила в Гааге доказательств о финансировании терроризма Россией

19.04.2017 (17:27)

Гаагский суд отказал Киеву в обеспечительных мерах к России по Донбассу

Международный суд ООН (Гаага) принял решение об отсутствии оснований для дополнительных мер в отношении Российской Федерации согласно Конвенции о борьбе с финансированием терроризма, о чем говорилось в иске Украины против России.

По словам председателя суда, Украина не предоставила доказательств о финансировании Россией терроризма.

"Таким образом, суд пришел к выводу, что условия, необходимые для определения дополнительных мер в отношении прав на основании Конвенции о борьбе с финансированием терроризма не соответствуют требованиям", - сказал в ходе заседания суда в среду в Гааге его председатель Ронни Абрахам.

По его словам, в рамках Конвенции о ликвидации расовой дискриминации суд постановил, что Россия должна воздержаться от ущемления прав крымских татар и обеспечить доступ к образованию на украинском языке в Крыму. Абрахам подчеркнул, что меры, которые должны быть определены в отношении российской стороны, не будут идентичными тем, которые запрашивала Украина.