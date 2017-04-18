Погода в Закарпатье и Ужгороде в четверг, 20 апреля 2017 г.

20.04.2017 (06:48)

В Ужгороде облачная погода, временами небольшой дождь

В Закарпатской области переменная облачность, временами дождь, в горах местами мокрый снег и снег, ночью местами сильный. Ночью и утром в горах на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5 °. Ветер северный 7-12, порывы 15-20, в отдельных пунктах до 25 м / с. Температура воздуха ночью 0-5 ° тепла, в горах местами 0-5 ° мороза, днем 5-10 °, в горах местами 0-5 ° тепла, на высокогорье до 3 ° мороза.

С утра и до самого вечера небо в Ужгороде будет скрыто за облаками. Вечером мелкий дождь, который будет идти почти весь день, прекратится.Ветер северный 7-12 °, временами 15-20 м / с. Температура воздуха ночью 2-4 °, днем 7-9 ° тепла.

Восход 06:27 Закат 20:31

Температура за последние 130 лет 20 апреля:

МАКС: 26.4° (2000)

МИН: -3.2° (1969)

Народный прогноз погоды: 20 апреля отмечается день памяти святого мученика Руфина, диакона и девицы Акилины и с ними 200 воинов. Если на Акулину дождь, то яровые будут плохие, а калина уродится хорошая. С этого времени появляются первые грибы - сморчки. Наши предки на Акилину наблюдали за небом: если на нем было много звезд - это обещало хороший урожай грибов и ягод.