Госэкоинспекция оштрафовала на Закарпатье лесхоз

20.04.2017 (08:43)

осэкоинспекция оштрафовала Перечинский лесхоз

Государственное предприятие “Перечинское ЛГ” возместило ущерб, причиненный лесным ресурсам на сумму 66357,66 гривен.

В ходе внеплановой проверки, проведенной еще в 2016 году в гослесфонде ГП ”Перечинское ЛГ” Государственной экологической инспекцией в Закарпатской области было выявлено незаконную рубку деревьев, что является нарушением Лесного Кодекса Украины, и чем нанесен вред природным ресурсам.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 23.07.2008 №665 “Об утверждении такс для исчисления размера ущерба” причиненного леса” Госэкоинспекцией проведен расчет на сумму 66357,66 гривен и предъявлена претензия для добровольного возмещения, - сообщает Госэкоинспекция в Закарпатской области.

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