Иван Пилипец презентовал новый клип с колоритом Закарпатского края (ВИДЕО)

20.04.2017 (09:14)

Иван Пилипец презентовал клип «Карпатские вечерницы»

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Состоялась презентация музыкального клипа Ивана Пилипца "Карпатские вечерницы", который сняли в музее «Старое село» в Колочаве на Межгорье."Карпатские вечерницы" является продолжением "Карпатского чардаша" также снятого режиссером-оператором Андреем Олагом.Живописное село Колочава... музыки которые умеют гуслять и сватать любую женщину... народный коллектив который поет старые песенки о главном... девушки которые веселятся и радуются за подругу ...которую пришел сватать чернобровый парень... папа с мамой которые переживают сватовство дочери, как когда-то свое... быт... пейзажи и традиции Закарпатского края... какая же богатая и многогранная наша земля...- Хорошего просмотра и почитания традиций...