Непогода двинулась на запад и юг Украины

20.04.2017 (09:23)

Сегодня непогода обрушится на запад и юг Украины

В четверг, 20 апреля, в Украине сохранятся сложные условия с мокрым снегом, ветром и морозом. Наиболее сложная ситуация сегодня в западных и южных областях. Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.

В связи с перемещением очередного активного циклона в Закарпатской, Черновицкой, Львовской, Ивано-Франковской, Одесской, Николаевской областях ожидается сильный мокрый снег, образование снежного покрова, усиление ветра 15-20 м/сек.

Ночью в Ивано-Франковской области температура опускалась до -5. До -4 сегодня ночью температура опускалась в Харькове и Днепре, которые вчера засыпало снегом.

21 апреля наиболее сложные погодные условия ожидаются в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях. Синоптики прогнозируют очередную порцию холодного ветра, мороза ночью и мокрого снега.

20-22 апреля сохранится холодная погода: ночью будут наблюдаться заморозки до 0...-5 в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областях.

Украинские междугородние трассы оказались неготовы к апрельскому снегопаду.

Об этом журналисты интернет-издания «Информат» узнали из в Facebookместных жителей Днепра.

Там произошел настоящий транспортный коллапс из-за непогоды: часть города парализовали пробки, а некоторый общественный транспорт перестал ходить.

Но хуже всего ситуация обстоит за городом: там автомобилисты уже шестой час стоят и не могут выехать из-за плохой дороги, как

«Трасса Днепр-Кривой Рог стоит больше 6 часов. Сотни машин, а руководители Облавтодора на важном совещании. Я даже не знаю, что и сказать. В 9:00 Облавтодор пообещал, что все будет хорошо. Даже дорогу никто не пытается расчистить. Скоро закончится бензин в машинах», — пишут очевидцы.

На месте этого происшествия уже работают спасатели. Однако, ситуация очень сложная из-за сильного ветра.

По состоянию на 19 апреля, снегопады в Украине накрыли Днепр, Харьков, Запорожье, Херсон и Полтаву. На западе возобновили отопительный сезон из-за неожиданных холодов.

Синоптики не исключают, что в некоторых регионах может повториться 22 марта 2013 года, когда Киев стал центром снежного апокалипсиса.

Впрочем, уже сегодня в Днепре объявили стихийное бедствие, а на трассах пригорода водители застряли в многокилометровых пробках. Как пишут в соцсетях, некоторые люди не могут выбраться из снежного плена более 5 часов. Еще хуже обстоят дела на трассе Днепр–Кривой Рог.

Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области ввели ограничения движения грузового и пассажирского транспорта на четырех участках автомобильных дорог государственного значения Борисполь – Днепропетровск – Запорожье, Знаменка – Луганск – Изварино, Харьков – Красноград – Перещепино, Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта.

В связи с аномальным похолоданием и снегопадом Управления безопасности дорожного движения Нацполіції просит водителей воздержаться от дальних поездок.

Отметим, по информации Гидрометцентра, 19-22 апреля ожидаются заморозки почти во всех областях, на востоке и в центре – осадки в виде дождя и мокрого снега. Поскольку почти все уже переобулись в летнюю резину, учитывайте погодные условия и по возможности откажитесь от поездок на личном автомобиле.

В некоторых городах включили отопление, а школьников отправили на внеплановые каникулы.

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Погода в Закарпатье и Ужгороде в четверг, 20 апреля 2017 г.



