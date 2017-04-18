Бескидский тоннель в Карпатах откроют в этом году

20.04.2017 (10:43)

Омелян анонсировал открытие Бескидского тоннеля в конце года

Министр инфраструктуры Владимир Омелян пообещал, что Бескидский железнодорожный тоннель в Карпатах будет открыт до конца 2017 года.

"Бескидский тоннель. Вы все его знаете. За время его строительства сменилось 12 правительств Украины, произошло две революции. Бескидский тоннель в этом году будет открыт", - сказал министр на Украинском инфраструктурном форуме в четверг.

"Инфраструктурные проекты - это долго, но это надолго", - подчеркнул Владимир Омелян.

Действующий однопутный Бескидский тоннель - важнейший железнодорожный путь в сторону Европы - был построен еще в 1886 году и уже исчерпал свой эксплуатационный ресурс. В новом тоннеле, который строится по соседству, будет два пути, поезда по которым смогут развивать более высокую скорость - до 60-70 км/час.

Активное строительство тоннеля ведется с ноября 2013 года. Завершить весь комплекс работ планируется в четвертом квартале 2017 года. Ранее планировалось, что движения через новый тоннель запустят во втором квартале 2018 года.

По оценкам специалистов "Укрзализныци", строительство двухпутного Бескидского тоннеля как минимум вдвое увеличит пропускную способность. Сегодня по тоннелю проходят лишь 42 поезда ежесуточно, при этом на его содержание уходит 2 млн гривен ежегодно.

Также тоннель будет способствовать развитию транзитного потенциала Украины, поскольку он является частью пятого панъевропейского транспортного коридора (Италия – Словения – Венгрия – Словакия – Украина – Россия).

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Как выглядит внутри строительство Бескидского тоннеля в Карпатах (ФОТО)



