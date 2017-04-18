Чтобы попасть в курортный Шаян нужно проехать семь кругов ада (ФОТО)

20.04.2017 (11:07)

Шаян встречает гостей разбитыми дорогами

Первое впечатление о населенном пункте складывается не из указателя... а с дороги. А дороги в нашем крае желают лучшего.

Однако когда речь идет о туристические объекты, транспортные артерии должны быть идеальными. Ведь как привлечь в Закарпатье туристов, о которых так много говорится в последнее время.

После потери Украиной Крыма, власть имущие откровенно заявляли, что сделают Серебряную Землю настоящей Меккой, куда будут съезжаться гости со всех концов... но чуда не произошло.

Более того, курортное село на Хустщине Шаян встречает гостей разбитыми дорогами, напоминающие те, которые воспел в стихах еще Шевченко... Будто в многочисленные здравницы едут не современные украинцы, а гайдамаки с восемнадцатого века... да и пользуются они при этом вроде не обычными автомобилями, а старинным гужевым транспортом.

Ну а туристов в Щаяне действительно много... во все времена года. Но вернутся ли они сюда во второй раз после того, что увидят.

Единственный позитив в Шаяне – довольно хорошие туристические комплексы и действительно непревзойденная природа.

Но добраться до санаториев непросто. Нужно проехать семь кругов ада. Ли не перед каждым домом простираются, будто вырвища, огромные ямы, в которых можно оставить не только вставные челюсти (у кого они есть), но и все четыре колеса автомобиля. Даже в советское время автодороги там были лучшими.

Сейчас дорога перекопана через каждые 10 метров и напоминает американские горки. До курортной Поляны, что на Свалявщине, дорожное покрытие, к примеру, перестелено, ровное и намного качественнее.

Итак, кому не хватает острых ощущений, отправляйтесь на Хустщину – там экстрим обеспечен.

Но гости в Шаян едут не для того, чтобы испытывать транспортные средства на прочность, а нервы – на выдержку. Они хотят отдохнуть, оздоровиться и хорошо провести время.

Впрочем... ни сервиса, ни инфраструктуры в Шаяне нет.

В Трускавец, в соседней Львовской области, постоянно приезжают выступать какие-то артисты, и о Хустщину этого сказать нельзя. Здесь туристы имеют возможность услышать разве что пение местных любительских групп, а про какие-то лазерные шоу могут даже не мечтать.

В Шаяне они, будто преодолевая портал во времени, попадают в каменный век.

Но и это еще не все. Живописные горные пейзажи, свежий чистый воздух и минеральная вода хоть и лечат тело и душу, но лишь до тех пор, пока гости не опускают взгляды себе под ноги, потому что там... сплошной мусор. И эйфория быстро проходит.

Леса завалены пластиком, бумагой, одноразовой посудой, тряпками. Сейчас большинство отдыхающих любят делать селфи и снимки тех мест, где бывают. Но вместо красивых пейзажей в объективы их фотоаппаратов постоянно попадает какой-то хлам.

Ручей Великий Кюблер настолько в плачевном состоянии, что на него больно смотреть. Небольшой водоем напоминает не водную, а мусорную артерию. В ней плавает не рыба, а полиэтилен и пластик.

Местные говорят, что загрязнили водоем не они. Но ведь в других селах Хустщины туристов нет, а реки также заполоненные всяким хламом.

Такой уж закарпатский менталитет – плевать в собственный колодец.

Но даже если мусор в ручье – дело рук туристов, то его все равно нужно вычистить, ведь гости едут в Шаян созерцать прекрасное, а не любоваться искусственными горами... из остатков человеческой жизнедеятельности.

Чтобы снискать благосклонность отдыхающих, им нужно создать такие условия, чтобы каждому хотелось отдыхать в Закарпатье каждый год и рассказывать всем родным и знакомым о чудесном лечения и досуг именно здесь.

И какое впечатление, какое послевкусие они будут иметь после отдыха в Шаяне?

И вернутся ли в наш край снова?

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Первые упоминания о целебных источниках Шаян датируются далеким 1753 годом



